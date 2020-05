TIARET : Deux frères meurent noyés dans une grande fosse

Jeudi,7 mai 2020,aux environs de 14h,les éléments de la protection civile se sont déplacés jusqu'à une grande et longue fosse, remplie d'eau et d'une profondeur de plus de 2 mètres dans certains endroits et ce pour repêcher les corps de 2 jeunes enfants qui sont morts par noyade, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que plusieurs enfants se dirigent vers cette fosse remplie d'eau ,en cette période de canicule et il est utile de signaler que cette grande fosse est pleine de boue et c'est ce qui a rendu la tache un peu délicate aux équipes de sauvetage. Ces 2 enfants, de surcroît des frères issus d'une même famille qui habite dans un bidonville à la cité "Karmane",une banlieue qui se trouve à 4 km du chef-lieu de commune Tiaret, ces 2 jeunes enfants, l'un âgé de 16 ans et l'autre de 14 ans, vivent le calvaire et sont appelés communément "les enfants du Kassdiri" ou la précarité règne en maîtresse. Cette grande fosse a été délaissée par une entreprise qui a entamé des travaux de réalisation d'une route. Ce laisser-aller est derrière beaucoup de problèmes ou le manque flagrant de contrôle des entreprises et des sociétés, pèse de tout son diktat et l'impunité fait main basse à Tiaret dont la conscience se trouve fouette par l'image d'une famille endeuillée sous la clémence du "Zinc", en ce mois de Ramadan à Tiaret.