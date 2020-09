TIARET : Deux femmes à la tête des daïras de Dahmouni et Rahouia

En présence de toutes les autorités locales, le wali de Tiaret, a présidé la cérémonie d'installation des nouveaux chefs de daïras, et ce dans le cadre du mouvement opéré par le président de la République, visant à donner un nouveau souffle dans le corps des chefs de daïra, en signalant qu'il a été mis fin aux fonctions des chefs de daïra de Frenda, Rahouia, Meghila, Hemadia, Tiaret. Dans le même contexte, de nouvelles désignations ont eu lieu et la nomination de Mr Said Mansouri,chef de daïra de Tiaret, Mr Benabdellah Benarbia, chef de daïra de Medroussa, Mr Kamel Tahraoui,à la tête de la daïra de K'sar-chellala, Mr Ahmed Ouissi chef de daïra de Meghila, Mr Belkacem Nefradji, à la tète de la daïra de Frenda, Mr Ahmed Aissouf, daïra de Mechraa-Sfa,Mr Riadh Maoui, daïra de Sougueur et Ahcen Bentounsi, à la tête de la daïra de Hemadia. Faudrait-il souligner, qu’une première dans les annales, s’est révélée dans ce mouvement opéré par le président de la République avec la désignation de 2 femmes pour occuper les postes de chefs de daïra de Rahouia , il s’agit de Mme Sara Fatima Zohra Aouni, ainsi que Mme Kheira Moulessehoul, affectée à la tête de la daïra de Dahmouni. Dans le même cadre, l'allocution du wali, lors de cette cérémonie, tenue dans un climat de bonne enfance, s’est axée sur le devoir de valoriser la dynamique du développement local ainsi que la nécessité de faire participer toutes les franges actives de la société à l'édification de la wilaya de Tiaret, comme il est utile de rappeler que malgré ces instructions visant le travail de proximité, certains organes de presse demeurent toujours ignorés, en dépit des efforts déployés dans le volet de communication.