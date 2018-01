TIARET : Deux escrocs, via la toile, arrêtés

Les éléments de police judiciaire de Tiaret viennent de démanteler une bande d’escrocs qui s’est spécialisée dans l’escroquerie et le vol qualifié en ayant recours à une page de publicité diffusée sur le réseau social Facebook et portant le titre; Tiaret annonces: vente de portables. En effet, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication et d’information relevant de la sureté de wilaya de Tiaret, les éléments de police de la 1ere sureté urbaine ont été destinataires de plusieurs plaintes émanant de personnes originaires de Frenda, Dahmouni,Ain-Hadid et Bouchekif , lesquelles avouent être escroqués et volés et suite à cela, les policiers ont intensifié leurs investigations et sont parvenus en un temps record à élucider l’énigme de cette bande qui activait principalement sur Facebook et la ruse était la suivante ; Après des contacts via SMS, le nommé K.A donnait rendez-vous à ses victimes dans un bâtiment situé en plein centre de la ville de Tiaret et une fois rencontrant sa victime, il avance avoir oublié le portable chez sa sœur tout en sommant la victime à une attente qui devient très longue et s’enfuit d’un autre côté du bâtiment et les autres victimes se sont heurtées à la même ruse et une fois localisé, les policiers ont arrêté K.A et lequel confronté à ses victimes est resté de bois et a avoué aux policiers que son acolyte B.K, photocopiait les cartes d’identité pour l’achat des puces et une réquisition dument signée par le procureur de la république près le tribunal de Tiaret a permis de débusquer un véritable pot-aux-roses : 11 épées, 10 poignards de toutes catégories ,43 comprimés de psychotropes de marque "pregabaline (sarroukh) et un ordinateur. Présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Tiaret, K.A, a été mis sous mandat de dépôt et condamné à 2 ans de prison ferme assortie d’une amende de 20.000 dinars et concernant B.K, et lequel demeure en fuite, a été condamné à 5 ans de prison ferme et 50.000 dinars d’amende.