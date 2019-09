TIARET : Deux dealers écroués à Sougueur

Le magistrat-instructeur a ordonné la mise sous mandat de dépôt des dénommés :A.A,46 ans et A.M,19 ans, tous originaires de Sougueur,à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, retenant contre eux les griefs de détention de kif traité et commercialisation de drogue,lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, précise le communiqué que suite à des informations ayant parvenues aux services de la brigade mobile de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Sougueur,les 2 mis en cause ont été arrêtés et une perquisition du domicile de l'un d'eux et qui servait de base arrière et laquelle perquisition a été dûment signée par le procureur de la république près le tribunal de Sougueur,a permis aux policiers de débusquer 1 plaquette et 3 morceaux de kif traité ,soit une quantité de 120 grammes ainsi qu'un montant de 21.000 dinars, considéré comme recettes de commercialisation,lit-on toujours dans le communiqué.