TIARET : Deux arrestations et saisie de 6600 psychotropes

Agissant sur informations, les éléments de la B.R.I de Tiaret, ont arrêté 2 personnes, à bord de 2 voitures, en provenance d'une wilaya de l'EST, via Tiaret, à destination d'une autre wilaya, apprend-on auprès d'une source sécuritaire responsable. La source ajoute que les personnes arrêtées sont âgées respectivement de 37 et 40 ans. Le contrôle d'identité et d'affiliation, ainsi que la fouille minutieuse des 2 voitures ont permis aux policiers la découverte de 6.600 comprimés de psychotropes de type "Saroukh" . Dans le même contexte, la source précise que les 2 personnes arrêtées se trouvent actuellement dans les locaux de la B.R.I et seront présentées par devant le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret, dans les heures à venir et que les 2 voitures ont été saisies et placées en fourrière.