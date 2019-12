TIARET : Deux Directions "baignent" dans les eaux de pluie

L'inspection des Domaines et la Conservation foncière "baignent" dans les eaux de pluie."C'est inadmissible, cette situation, nous dira un employé de l'inspection des domaines, située au niveau de la cité de Sonatiba.’’ Et présents sur les lieux, l'on a remarqué que des employées se sont reconverties en femmes de ménage et ont entamé des opérations de nettoiement des eaux qui se sont infiltrées dans les différents bureaux. Une situation lamentable puisque les eaux de pluies, en ruissellement ont parasité l'installation électrique ayant généré des dysfonctionnements pouvant provoquer des coupures avec d'autres risques d’électrocution,, nous dira un autre employé, sous couvert de l'anonymat et qui ajoute que cette bâtisse que se partagent le siège de la conservation foncière et celui de l'inspection des domaines de Tiaret a été réceptionnée en 2013 et après 6 années, aucune opération de réfection n'a vu le jour, cela en dépit des risques qui pèsent sur des documents officiels importants pouvant causer des désagréments aux citoyens .L’entreprise de réalisation n'a pas été informée sur l’état de la dalle qui fait objet de fissures et les employés vivent le calvaire dans des conditions critiques.