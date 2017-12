TIARET : Des vêtements "made in Israël" dans des commerces

Le pot-aux-roses a été découvert par certains clients qui se sont rapprochés de certains commerces au niveau de la célèbre rue "Émir Abdelkader"( Ex: rue Bugeaud) saisissant la période des soldes pour l’achat de vêtements. En effet, et après avoir choisi des vêtements destinés pratiquement aux femmes et aux enfants, ces clients et en voyant de très près les vêtements achetés, ils ont été surpris des notices collées au cou avec la mention "made in Israël". Informés, les services de police judiciaire ont ouvert une enquête et selon des sources généralement bien informées, les conteneurs de friperie sont derrière la commercialisation des différents produits commerciaux et que les opérations d’envoi s’effectuent au niveau de certains ports étrangers. L’enquête suit son cours.