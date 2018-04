TIARET : Des souscripteurs de l’AADL observent un sit-in

Ce mardi 24 avril 2018, près de 30 souscripteurs de la formule 2 d’AADL, se sont rassemblés devant le siège d’AADL à Tiaret et ont observé un sit-in. Munis de feuilles 21x27 sur lesquelles étaient écrits des slogans dénonçant la passivité du directeur de cette antenne qui a refusé de donner des explications et a même refusé tout contact avec la presse et à la surprise de ces contestataires qui vivent les effets du black-out, ils se retrouvent doublement condamnés puisqu’ils ont été inscrits sur des fichiers nationaux et ne peuvent pas faire recours à d’autres formules pour l’obtention d’un quelconque logement. A ce titre, les contestataires interpellent la direction générale de l’AADL pour remédier à cette situation et comptent saisir le ministre en personne suite aux agissements contraires à la loi et aux décrets régissant cette formule de logement, lit-on dans une correspondance remise à notre rédaction .Ces souscripteurs déclarent avoir versé les dus de la 2ème tranche et que les pré-affectations doivent leur être remise dans le cas où le taux de réalisation atteigne 70% et que le versement doit être opéré et en dépit de la satisfaction des deux normes citées, ces contestataires ne savent rien de leur logement et se trouvent en déperdition et selon leur porte-parole, le directeur de l’antenne leur a déclaré qu’ils n’ouvrent pas droit au logement au chef-lieu de wilaya et qu’ils habitent dans des régions rurales et en raison du manque d’une convention, ils ont été sommés de choisir entre Sougueur et Zmalet-emir Abdelkader et après toutes les procédures entamées par ces souscripteurs et répondant à toutes les juridictions de l’AADL, les contestataires vivent en déperdition et revendiquent une enquête ministérielle. L’antenne de Tiaret vit un véritable dysfonctionnement et se démarque de ses responsabilités, sinon comment expliquer les portes fermées au nez de la presse qui demeure un grand partenaire et un faiseur d’opinion publique.