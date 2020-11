TIARET : Des salles obscures récupérées et des vestiges menacés

A ce titre ,une campagne menée sur les réseaux sociaux ,ainsi que des correspondances adressées aux services de la présidence de la République ,ont ralenti les procédures de vente de l'immobilier qui ont fait rage ,tout en signalant que le président de la République, lors de plusieurs allocutions ,a mis l'accent sur le devoir et la nécessité de la récupération du foncier ,abritant des repères d'agriculture et de culture ,ayant été cédés au dinar symbolique .Certes, ces salles de cinéma délaissées par le ministère de la culture et par le temps ont fait objet de dégradations avancées et ne servaient qu'à des rencontres d'ordre politique ,loin d'honorer les prestations culturelles en raison de certains dysfonctionnements ayant accompagné les désignations de directeurs de culture ,voire que certains directeurs ont été à l'axe de dénonciations suite à différents scandales et les exemples ne manquent pas .Mettant le doigt sur les véritables plaies ,l'actuel wali ,Mr Deramchi Mohamed Lamine, en commis aguerri ,a préféré les solutions matheuses et le reflet des véritables vocations de l'immobilier, afin de permettre un rayonnement efficace. La certitude, pour le wali, c’est de rendre à la ville ses véritables repères culturels. Ce pas inédit a redonné satisfaction aux milieux intéressés, qui passivement ont vu défiler, sous leurs regards, des ventes d'immobilier et de surcroit au dinar symbolique, pour une poignée de personnes ayant pignon sur rue et qui ont fait main basse en s'accaparant de "luxueuses" assiettes foncières du temps de l'ex-wali. Pour rappel, les services de sécurité ,territorialement compétents ,appuyés par le haut commandement de la gendarmerie nationale, ont mené des opérations au peigne fin, débutant par le recensement de l'immobilier qui a été vendu ainsi que l'interpellation de personnes ayant bénéficié de livrets fonciers, à l'exemple du richissime Tahkout, actuellement en prison, lequel a bénéficié de plus de 50 livrets fonciers ainsi que des surfaces bâties où sont implantés la société "Iris», et banque de société générale ainsi que d'autres immobiliers qui lui ont été cédés du temps de la mauvaise gouvernance et ce mobile a incité le président de la République à récupérer l'immobilier vendu, ainsi que les assiettes foncières cédées à des prix réduits. Pour l'heure, les services de sécurité, sont à pied d'œuvre, pour d'autres opérations de récupération et la mission du wali, parait un peu délicate, eu égard au grand parasitage que mènent certains milieux de la mafia du foncier à Tiaret. Le wali, a mis l'accent de récupérer le théâtre régional «Hassan Hassani», qui a été cédé à un promoteur immobilier, après sa démolition .Dans ce sens, le wali n'a pas caché son mécontentement devant cette situation, celle d'effacement programmé des repères de culture et d'agriculture. Dans le même contexte, certains vestiges archéologiques et culturels se retrouvent face aux menaces multiples ,à l'exemple des grottes d'Ibn-Khaldoun, situées à Tawghazout et qui sont en vérité un patrimoine mondial, protégé par des lois et des conventions, se trouvent dans le" viseur" d'une autre forme de mafia, qui se vante d'être le propriétaire du terrain qui abrite les grottes ou certaines personnes avancent qu'elles détiennent des titres de propriété de parcelles mitoyennes des grottes et qu'il faut souligner dans ce sens, que l'immeuble construit pour accueillir un musée relatif à l'histoire se trouve dans un état de délabrement inquiétant et la visite du wali, à ces vestiges délaissés et se trouvant sous menaces ,est vivement sollicitée par la population ,qui a salué grandement et généreusement les actions menées par le wali, qui mène des campagnes salutaires, en vue de récupérer les repères culturels de la wilaya ,ainsi que revaloriser la vocation agro-pastorale de la wilaya de Tiaret.