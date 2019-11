TIARET : Des retraités de l'ANP organisent une marche de soutien à l’Armée

Samedi 23 novembre 2019, des dizaines de rappelés de l’armée nationale populaire ainsi que des retraités de l’armée, venus de plusieurs wilayas du pays, se sont rassemblés au niveau du stade "Kaid Ahmed" avant d'entamer une marche avec plusieurs citoyens. Cette marche a sillonné les principales artères de la ville de Tiaret et plus particulièrement les rues connues, à l'exemple de la rue "Ben Badis".Cette marche organisée en signe de soutien aux démarches de l’armée visant le respect des délais des élections présidentielles prévues pour le 12 décembre ,a été applaudie par certains mais chahutée par d'autres ,lesquels ont été arrêtés par les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret et ce pour éviter tout affrontement ou heurts tant que des slogans très hostiles ont été scandés de part et d'autres et l'on apprend de suite que 10 personnes ont été arrêtées .Pour certains observateurs, la présence des policiers a été salutaire et a fait épargner des dérapages .Pour rappel, les rappelés de l’armée étaient munis de drapeaux et de pancartes et scandaient des slogans visant la stabilité de l’Algérie et de même pour l'autre camp qui a affiché son hostilité à l'adresse de la tenue des élections.