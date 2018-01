TIARET : Des malfaiteurs arrêtés après 03 mois de recherches

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret viennent de mener une véritable opération "coup de poing" après l’arrestation d’une bande composée de deux jeunes âgés respectivement de 24 et 26 ans et d’une étudiante titulaire d’un master et exerçant les fonctions de serveuse dans un restaurant. Cette arrestation a eu lieu après six mois d’investigations intensifiées et les faits remontent au mois d’août 2017, lorsque l’étudiante était à Bechar et est montée à bord d’un taxi de service, lui demandant de la transporter à Tiaret, en lui signalant que les frais de transport lui seront remis une fois arrivée et juste à l entrée "est" de la ville et à quelques mètres de la banlieue de la ville. L’étudiante a demandé au taxieur de s’arrêter pour d’éventuels besoins et à ce moment surgirent deux jeunes qui l’ont tabassée et l’ont violemment agressée et ont pris la fuite. La victime, un taxieur a été gravement blessé et a été évacué vers l’hôpital en urgence où il a reçu les soins nécessaires et a déposé une plainte contre un groupe d’inconnus. Les éléments de la bande se trouvent actuellement dans les locaux de la gendarmerie nationale et seront prochainement présentés devant le tribunal de Tiaret.