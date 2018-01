TIARET : Des lycéens ferment le siège de l’APC de Bougara

En signe de colère, plusieurs lycéens ont fermé le siège de l’APC de Bougara, relevant de la daïra de Hemadia, qui se trouve à quelque 90 km à l’est du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, apprend-on de source généralement bien informée qui ajoute que le mobile de cette protestation des lycéens, est l’absence de transport scolaire. Une autre source a confié à "Réflexion" que l’APC de Bougara a mis à la disposition des lycéens 2 bus ; un pour les filles et l’autre pour les garçons. Cependant, le chauffeur de ce dernier était en absence justifiée pour des raisons purement familiales et que les lycéens en question sont contraints de faire la distance de 15 km pour rejoindre les deux lycées. Et après deux heures de discussion, un responsable est arrivé à convaincre les lycéens à ouvrir du siège de l’APC eu égard aux prestations urgentes à l’adresse des citoyens. Une autre source a avancé que cet acte des lycéens serait dicté par des personnes ayant des différends avec l’actuelle assemblée communale.