TIARET : Des jeunes à bord d’une moto, ‘’écrasés’’ par 2 voitures

Le mercredi 14 août 2019,aux environs de 20h15mn, le tronçon routier de la RN 90,reliant la commune d'Ain-Kermes,à celle de Sidi-Abderrahmane, à quelque 70 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret a été le théâtre d'un tragique accident qui a fait 2 morts sur le coup,apprend-on auprès de sources généralement bien informées, qui ajoutent que 2 jeunes, âgés respectivement de 24 et 29 ans, dont l'un originaire d'Ain-Kermes et l'autre d'Ain-hadid était invité chez sa tante et lesquels étaient à bord d'une moto et dans un moment de panique provoqué par 2 voitures composant un cortège de mariage, la moto a été violemment percutée par ces deux voitures ,lesquelles ont mortellement écrasé les 2 jeunes dont les corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital de Frenda, indiquent nos sources qui ajoutent qu'une enquête profonde, a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale territorialement compétents.