TIARET : Des fuites de gaz provoquent une grande explosion

Pour l'heure, un propriétaire d'un logement, âgé de 29 ans, a été évacué en urgence à l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret, eu égard à son état critique et de graves blessures au niveau du visage et du ventre et ce, des suites d'un effondrement d'un mur séparant 2 appartements; à la cité populaire et populeuse "Sonatiba", apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que de grandes fuites de gaz de ville, au niveau de la cuisine d'un des appartements, ont provoqué une grande explosion, qui a semé une panique indescriptible au sein des voisins qui ont accourus vers toutes les destinations, croyant qu'il s'agirait de l'explosion d'une bombe artisanale ou quelconque acte de sabotage. Cependant, la présence en bon renfort des éléments de la protection civile sur les lieux et en temps opportun a mis fin aux folles spéculations et sitôt bien informés sur la situation, les citoyens et les voisins ont manifesté des signes louables de solidarité avec les familles y habitant. Pour rappel, cette explosion a causé l'effondrement d'un mur, séparant 2 appartements, ainsi que d'importants dégâts matériels et bienheureusement, cette explosion n'a pas eu lieu la nuit, nous dit-on , sinon le pire aurait pu arriver et ce, samedi 20 juillet 2019 ,jour de cet incident, les familles étaient en vacances. Une enquête est en cours actuellement et est menée par les services de la police scientifique relevant du service de police judiciaire, précise notre source.