TIARET : Des dossiers de citoyens découverts dans une décharge

Actuellement, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux fait le buzz et il s'agirait vraisemblablement d'une découverte qui a laissé plusieurs citoyens ainsi que des responsables proies à des interrogations et aussi des inquiétudes .En effet, quelques jeunes qui rodaient dans des encablures de la commune de Chehaima,à quelque 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret et plus précisément dans la région de Melha,affectée comme dépotoir d'ordures ménagères pour cette commune et combien fut grande la surprise de ces jeunes qui ont découvert des dizaines de dossiers administratifs ainsi que des documents importants jetés dans ce dépotoir et sans attendre, ces jeunes ont diffusé, via leur smartphone,cette"énigmatique"découverte qui a fait le buzz sur la toile et a généré des commentaires les plus insolites et de suite l'on apprend que le wali et le procureur de la république, près le tribunal de Sougueur,territorialement compétent, ont été saisis par les victimes de ce comportement hors du commun. Pour l'heure, l’on apprend que les services de la gendarmerie nationale, informés de cette situation, ont ouvert une enquête et de notre côté, nous avons essayé de joindre le maire mais sans échos .Faudrait-il rappeler qu'aucun contrôle des salles d'archives relevant de toutes les institutions, n’a été opéré et que les mesures d'entretien et de sécurité des archives sont proies à des fragilités incompréhensibles .N'est-il pas temps de revoir la juridiction relative aux archives et l’échange d'accusations au niveau de la commune de Chehaima a atteint son paroxysme. Quelle serait la réaction des autorités locales à l'adresse de cet événement où tout le monde parle...Sauvez nos dossiers qui se jettent comme des ordures ménagères, tonnent des citoyens. Des pièces d'identité peuvent avoir des répercussions très néfastes quant à leur faux usage (La vidéo est disponible sur tous les réseaux sociaux dont essentiellement Facebook).