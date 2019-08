TIARET : Des citoyens protestent contre l’invasion du béton

Les citoyens d’un quartier dénommé la cité des 282 logements sur la route de Bouchekif ne cessent de se plaindre pour sauver un terrain de l'invasion du béton. En effet, un terrain de près de 1.000 m² situé près de la piscine semi-olympique, initialement destiné à un espace vert ou à un terrain de sport de proximité, a été attribué à un privé pour y ériger une construction. Une décision qui a fait sortir les habitants de leurs gonds qui ont alerté les autorités locales et déposé une plainte au niveau du tribunal de Tiaret. Plusieurs terrains destinés initialement à accueillir des espaces verts ou des aires de jeux ont été détournés de leur vocation, à l'exemple de la cité «Mesri Djillali», plus connue localement comme la «cité EPLF», où un terrain de plus de 600 m² initialement destiné à la réalisation d'un espace vert a fini par être transformé en chantier pour la construction d'une mosquée, alors que la cité des 500 habitants compte déjà trois autres mosquées.