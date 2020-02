TIARET : Des citoyens observent un sit-in devant la mairie d’Ain Dehab

L'information relative à l'affichage de la liste tant attendue, et telle une traînée de poudre, a fait le tour de toute la région et a été un mobile direct d'un grand rassemblement de citoyens qui se sont déplacés à partir de plusieurs quartiers de la ville et aussi de certaines localités environnantes, indiquent nos sources, qui ajoutent que les contestataires revendiquent l'annulation de la liste et l'ouverture d'une enquête, eu égard aux abus et dépassements y figurant et ont qualifié cette liste, comme étant "une gifle" aux attentes motivées de citoyens vivant un cadre de vie qui n'honore aucun être humain et pour d'autres contestataires, la liste est vue comme étant "un générateur" de "fitna" ou encore un enfoncement des plaies sociales. Dans ce sens, plusieurs noms figurant dans cette liste, sont très loin d’être dans le besoin, selon d'autres contestataires qui ont déclaré qu'ils vont saisir les instances suprêmes du pays. Une source responsable dira que le quota est très réduit et que des milliers de dossiers ont été déposés dont la majorité sont en cours de traitement et que les voies de recours sont toujours ouvertes. Pour l'heure, les ingrédients du dérapage pointent à l'horizon et des menaces de hausser le ton, pèsent sur les esprits en signalant que les rangs des contestataires " bouillonnent" et sont appelés à la hausse.