TIARET : Des citoyens ferment le siège de l'APC de K'sar-Chellala

Selon les mêmes sources, des dizaines de citoyens et en grand nombre, et en dépit des promesses des élus, ont repris les contestations, tout en rappelant que les principaux contestataires viennent chaque semaine "camper" devant le siège de la mairie, mais cette fois, le nombre de contestataires s'est vu à la hausse, précisent nos sources. Le mobile derrière ces contestations serait l'affichage immédiat de la liste des bénéficiaires de logements sociaux, en signalant que les contestataires ont refusé d'entrer en négociations avec les élus et ont demandé la présence du maire, lequel selon des sources concordantes, était en mission au siège de la wilaya de Tiaret. Ces citoyens ont dénoncé les réticences des responsables à prendre en charge leurs doléances, car proie à des situations critiques et la plupart d'entre eux sont des locataires qui sont menacés d'expulsion et aussi de pauvres citoyens dont le salaire mensuel oscille entre 15.000 dinars et 20.000 dinars et à ce titre, ces citoyens qui font l’ objet de situations critiques, sollicitent les responsables et à leur tête, le wali Bentouati Abdessalem à intervenir en urgence pour des mesures plus salutaires et encore, plus humaines, en signalant que le siège de la mairie est toujours fermé et ce, dans l’attente de la venue du maire.