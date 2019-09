TIARET : Des citoyens de zones rurales ferment une route

Ces dernières ajoutent que les contestataires revendiquent l'inscription du projet d’électrification rurale et cela, en dépit de plusieurs correspondances adressées à toutes les instances concernées, depuis déjà des lustres. Faudrait-il rappeler que cette route connait un grand trafic routier et une importante dynamique commerciale, tout à signaler que d’interminables chaines de véhicules toutes catégories et toutes marques ont été obligés de faire de grands détours et d'emprunter des pistes et d'autres chemins très gênants. Dans le même contexte, l’on apprend que des députés et certains membres de l’assemblée populaire et communale de K'sar-chellala, se sont déplacés sur les lieux des événements et ont prêté attention aux revendications des contestataires, illustrées par la nécessité d'alimenter ces régions rurales fortement marginalisées en électrification rurale comme il est utile de rappeler que plus de 5.000 familles recensées au niveau de plusieurs douars et localités réparties sur le territoire de la wilaya, et à nos jours demeurent sans électricité et sans gaz et plus particulièrement à l'approche d'un hiver qui s'annonce très rude.