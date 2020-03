TIARET : Des citoyens bloquent le CW 11 à Mechraa-Sfa

Le mobile de cette contestation, serait l’état de dégradation très avancé du chemin de wilaya N°11,considéré comme un véritable "poumon économique" de cette région qui fait objet d'une marginalisation sans qualifiant, comme ont tenu à nous le confirmer, certains protestataires sur les lieux. Ces derniers ajoutent, que depuis l’indépendance, ce tronçon n'a connu que des réfections, de surcroît irréfléchies, et qui se sont faites dans des conditions critiques. Nos interlocuteurs, munis de masques de protection, nous ont déclaré qu'ils sont exposés à des risques d'asthme, eu égard aux poussières qui se dégagent de ce tronçon, des suites de la circulation des camions, en précisant que ces grands camions appartiennent, en grande majorité à la société ETRHB d'Ali Haddad, ainsi que des sociétés chinoises sous- traitantes. Ces camions, comme a tenu à nous le préciser, Mr Belarbi, maire de la commune de Tagdempt, présent sur les lieux; sont derrière cet état de dégradation que connait ce tronçon. Pour sa part ,le chef de daïra, nous a informés que le premier point de la visite du wali, prévue pour ce jeudi, sera ce lieu de contestation et peut être des solutions salutaires seront proposées .Pour l'heure, ce chemin est toujours fermé, et une grande chaîne de véhicules toutes marques et catégories, reste paralysée sous les regards des services de sécurité, présents sur les lieux ,pour éviter des dérapages. Des citoyens présents en force sur les lieux, nous ont fait part de leurs préoccupations et des risques qui les menacent eux et leurs véhicules, des suites des dégradations du CW11. Pour rappel, le tronçon reliant Rahouia et Mechraa-Sfa, connait le même sort et les mêmes desseins de dégradation. En somme...la marginalisation de cette région est devenue "un dessert" de toutes les discussions, et certains citoyens soucieux nous ont informés que certainement le wali sera toute "ouïe" à leurs préoccupations et ce en application fidèle à ses engagements lors de la présentation de sa feuille de route conçue avec 3 grands repères ,à savoir: la transparence, la confiance et surtout le travail de proximité..