TIARET : Des citoyens bloquent l’accès à la mairie de Bougara

Selon une source généralement bien informée, plusieurs citoyens ont empêché aux fonctionnaires et aux employés tout accès au siège de l’APC de la commune de Bougara, relevant de la daïra de Hemadia et laquelle commune est distante du chef-lieu de wilaya de près de 94 km et selon la même source, le mobile de ces contestations qui ont pris un cachet hautement pacifique, est reflété par des réticences liées au logement. En effet, la liste des 120 bénéficiaires de logements sociaux a été affichée en juin dernier et les recours fondés ont été clôturés. Cependant, ces citoyens contestataires n’ont pas rejoint leurs logements qui faudrait-il le rappeler offrent un agréable cadre de vie et sont dotés de toutes les commodités nécessaires: eau, électricité, gaz. Ces citoyens se plaignent des conditions de vie critique lesquelles, demeurent exposes et à cela s’ajoutent leurs problèmes de location. Nonobstant, une source responsable justifie ce retard relatif à la remise des clés, par le non-achèvement des travaux de VRD et pour convaincre les citoyens à plus d’apaisement, le maire a donné de sérieuses promesses aux contestataires qui se sont dispersés dans le calme. Pour rappel, il y a presque un mois, les lycéens ont eux aussi fermé le siège de l APC revendiquant de nouvelles prestations liées au transport scolaire et l’on s’interroge pourquoi le siège de l’APC est toujours la cible des foyers de contestation dans cette commune, les voies de communication sont-elles fermées, cela en dépit des sévères instructions du wali Bentouati qui a de tout temps appelé les responsables locaux à plus de sérénité. Nous y reviendrons.