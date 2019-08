TIARET : Des centaines d’employés de Hyundai Tahkout ferment la RN14

Ce lundi 5 août 2019,des centaines d'employés de TMC HYUNDAI, propriété du richissime Tahkout Mahieddine, actuellement en prison, se sont rassemblés devant l’entrée de l'usine de montage de voitures et ont observé un très grand sit-in, scandant des slogans portant l’intrinsèque de leurs revendications légitimes illustrées par les demandes de leurs salaires...:Une préoccupation qui perdure depuis l'emprisonnement du patron de cette usine et ses successeurs n'ont pu retirer les équipements et les kits qui se trouvent actuellement dans des conteneurs au niveau du port de Mostaganem, selon une source responsable au niveau de cette usine et qui déclare que tous les avoirs du patron de TMC Hyundai, sont gelés au niveau des banques et ce, suite à des décisions de justice. Le sit-in des employés a pris d'autres proportions et des centaines d'employés ont fermé la RN14, une route qui connait un très grand trafic routier et qui mène vers plusieurs wilayas du pays, plus pratiquement les villes du Sahara. L'on a constaté sur les lieux d'interminables chaines de voitures et un important dispositif sécuritaire venu pour sécuriser l'usine en cas de quelconque dérapage en raison du climat "tendu" qui s'est imposé, d'autre part, les usagers de la RN14,ont été contraints de faire des détours combien gênants et à l'heure où nous mettons sous presse, la route est encore fermée et les ingrédients des dérapages font signe. Le renfort des policiers se renforce et les contestataires augmentent le seuil de leurs revendications Nous y reviendrons.