TIARET : Des Inspecteurs de l’IGF à la société ‘’Hyundai’’ de Tahkout

Cette enquête a été déclenchée suite à la découverte d'une grande irrégularité régissant l'achat de véhicules neufs, reflétée par l'absence de taxes et TVA, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que suite à une correspondance émanant du ministère de l’intérieur, stipulant l'acquisition de voitures neuves auprès du concessionnaire Tahkout, au profit des collectivités locales et l'administration de wilaya, quelque 28 véhicules 4x4 de marque "Creta" ont été vendues à la wilaya de Tiaret, dont 3 cédées gratuitement. Nos sources ajoutent que la décision de vente, initiée à l’époque par Nourreddine Bedoui, a suscité une vague d’indignations et a été largement dénoncée sur tous les réseaux sociaux faisant révéler au grand jour les étroites relations qui existaient entre des responsables à haut niveau et les barons du montage automobile. Les mêmes sources précisent que les inspecteurs de l'inspection générale des finances, ont marqué une longue escale au niveau de la direction des finances de la wilaya de Tiaret. Il y a lieu de noter que le dernier procès de Tahkout, a fait révéler un autre dossier ayant lien avec l'acquisition de certains véhicules sans taxes ni TVA. Selon un cadre des finances, l'affaire des 3 voitures "Creta" offerts par Tahkout à certains responsables en guise de cadeaux, a pris d'autres proportions alarmantes, puisque cette affaire est actuellement dans le viseur de la gendarmerie nationale.