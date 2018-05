TIARET : Depuis 13 ans, 50 familles sans électricité et sans eau

50 pères de famille se trouvent actuellement menacées par la justice suite à la plainte déposée par la direction de Sonelgaz qui les a sommés à payer de lourdes indemnisations car ils ont enfreint les lois en ayant recours à la rétrocession à partir de poteaux électriques mitoyens de leurs habitations groupées. Ces foyers, ont été réalisés au profil de ces familles en 2005 dans le cadre de l’habitat rural tout à signaler que le cahier de charges prévoit les commodités nécessaires pour ce genre d’habitation où l’aide de l’Etat est estimée à 700.000,00 dinars et à cela s’ajoute le raccordement en eau potable et aussi la réalisation des canalisations d’eaux usées, cependant, ces familles ont été laissées pour comptes et totalement marginalisées par les responsables locaux en dépit des sévères instructions du wali Bentouati qui a toujours mis l’action sur la nécessité de la réelle prise en charge du citoyen et à ce titre, "Réflexion" s’est rapproché du maire de cette commune, ce mercredi 16 mai 2018, qui dira que ces pères de famille seront pris en charge sans nous définir les moyens techniques et au niveau de la direction des mines et de l’énergie, le directeur nous dira que la proposition d’alimentation en énergie électrique de ces habitations groupées a été retenue seulement on attend l’opération de levée de gel et devant de tels paradoxes générés par des décisions brusquées et loin d étude et aussi de réticences de la part des élus et certains responsables locaux, les citoyens se trouvent fortement sanctionnés et loin d’être réhabilités dans leurs droits les plus légitimes. Une grande bavure que seule une décision du wali pourra effacer. Pour rappel, à ce jour ces habitations groupées se retrouvent sans électricité et sans conduite d’assainissement depuis déjà 13 ans. Un calvaire qui tend à s’éterniser. Nous y reviendrons.