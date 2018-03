TIARET : Dépistage de cas de rage chez le bétail

En effet, ce vendredi 2 mars 2018 et en fin d’après-midi, un éleveur résident dans la dite- localité a fait appel à un vétérinaire après avoir remarqué certains comportements douteux d’un mouton de son cheptel et le vétérinaire bien aguerri, lui a annoncé que son mouton est enragé et d’urgence tous les services concernés ont été informés, des procédures à entamer après la découverte de ce foyer de rage, comme nous a indiqué, Mr Kouadria Mehdi, inspecteur général des services vétérinaires que nous avons contacté ce samedi 3 mars 2018 et lequel nous a déclaré que ses services au niveau de la commune sont à pied d’œuvre et dans le même contexte, l’on apprend en exclusivité qu’un autre éleveur habitant à Ain-Hadid, à 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret a déposé une plainte dont l’objet portait sur le vol de 30 vaches de son cheptel et l’on apprend de suite que les éléments de 8 brigades de gendarmerie nationale relevant des communes liées à la compétence territoriale de la compagnie de Frenda ont entamé de vastes recherches, ce vendredi 2 mars 2018 et se sont étalées jusqu’ à des heures tardives de la nuit du vendredi allant au samedi matin et à ce titre, les gendarmes ont récupéré 12 vaches et ont découvert deux autres vaches dévorées par des loups. Ces vaches, nous fait apprendre une source sécuritaire, se sont égarées dans des zones disparates et éloignées. Les enquêtes et à l heure où nous mettons sous presse ont été ouvertes par les services de gendarmerie nationale et suivent toujours leur cours