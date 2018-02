TIARET : Démolition de 8 constructions illicites à Takhemaret

Aux environs de 9h de ce dimanche 4 février 2018, une vaste opération de démolitions de certaines constructions illicites a été déclenchée à la localité de "Bounouel", à quelque 17 km au nord du chef-lieu de la commune de Takhemaret distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 100 km, a appris le journal ‘’Réflexion’’ auprès d’une source sécuritaire très proche de cet épineux dossier. .En effet, ajoute notre source, des éléments de la gendarmerie nationale relevant du groupement territorial venus en renfort et appuyés par ceux de la compagnie de Frenda ont accompagné les engins et les agents communaux relevant de l’APC de Takhemaret, afin de procéder aux travaux de démolition, et ce, en présence du président de l’assemblée communale de la commune concernée. L’opération de démolition s’est étalée sur presque 05 heures ajoute notre source qui ajoute, qu’aucun signalement d’un quelconque incident n’a été signalé durant l’opération. Il est utile de noter que ces démolitions ont touché des murs de clôture ainsi que deux constructions déjà achevées et prêtes à accueillir les familles concernées, apprend-on auprès de Mr Derrouiche Kadda, le Président de l’APC de la commune de Takhemaret. Selon des informations recueillies auprès des services concernés, il existe 600 autres autorisations de démolition notifiées et enregistrées au niveau de l’inspection de l’urbanisme en attente de leur exécution.