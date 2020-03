TIARET : Démission collective à l'APC de Serguine

Ces derniers ont remis le rapport de cette démission collective au président de l’assemblée populaire communale. Selon une source proche du dossier, la location du "Hammam de Serguine", serait la goutte qui a débordé le vase, en notant que les frais de location, sont l'unique ressource de cette commune, précisent nos sources .Ces élus qui viennent de jeter l’éponge, nous ont déclaré qu'ils subissent des pressions énormes de la part de la population qui émet des inquiétudes à l'adresse du développement de cette commune qui ne possède que ce "Hammam", comme ressource et aussi une fenêtre touristique. Une autre source nous a informé que le non-paiement des redevances par le locataire dudit "Hammam", a été derrière diverses contestations et mouvements de protestations de toute la population qui s'est scindée en 2 groupes et les dissidences entre citoyens ont abouti à des conflits tribaux. Cette délicate situation et avec le lot de dysfonctionnements, n'a pas laissé les élus indifférents et à l'unisson, ils viennent de jeter l’éponge à la surprise du maire qui a été destinataire d'une copie. Le maire joint par téléphone, nous a informés qu'il s'agissait simplement d'une réunion relative à la prévention du coronavirus. Par ailleurs, le chef de daïra et selon des informations recueillies auprès de certains membres de l’assemblée populaire communale, serait pointé du doigt, eu égard aux réticences observées, ainsi que les problèmes que vit cette commune, n’ayant pas figuré au menu de ses activités. Pour l'heure, l'information, telle une traînée de poudre, a fait le tour de la région, le temps où les citoyens, ironisent sur la campagne de sensibilisation qui s'est convertie en démission collective. Pour simple rappel, l’assemblée populaire et communale de Serguine, est composée de 13 membres dont 12 ont signé la démission collective.