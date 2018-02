TIARET : Découverte du corps inerte d’un sexagénaire

Le mardi 20 février 2016 aux environs de 7h30mn, des ouvriers et en rejoignant leur lieu de travail dans un chantier en cours de réalisation des 500 logements sociaux à la cité "Essalem" de Saida, ont été surpris de la présence d’un corps sans vie et presque âge de 60 ans et d’urgence, ils ont informé les services de la protection civile et lesquels se sont déplacés sur les lieux, bien appuyés par les services de police judiciaire territorialement compétents, apprend le journal "Réflexion" auprès d’une source sécuritaire qui ajoute que le corps de la victime a été transféré au service de médecine légale relevant de l’hôpital de Saida et l’enquête suit toujours son cours.