TIARET : Découverte d’un nouveau-né à Oued Lilli

De source généralement bien informée, «Réflexion" et en exclusivité, vient d’apprendre que la paisible commune d’Oued-Lilli, à quelque 28 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, vient de se réveiller avec une information, qui telle une poudre a fait le tour de la commune. En effet, des citoyens ont découvert un nouveau-né de sexe féminin bien enfoui dans une couverture et de suite, ils ont informé les services de protection civile qui se sont déplacés sur les lieux. Selon les premiers éléments de l’enquête, la femme responsable de cet acte a été identifiée et selon une source sécuritaire, cette dernière aurait eu des relations avec un de ses proches, lequel a été convoqué par la gendarmerie nationale où l’enquête suit son cours. Pour rappel, les services de l’action sociale ont enregistré quelque 100 demandes d’adoption de bébés restées sans réponse à nos jours et cela fait presque 3 années que la wilaya de Tiaret n’a pas enregistré des cas de nouveau-nés.