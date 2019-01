TIARET : Découverte d'un jeune pendu à un arbre

Très tôt dans la journée du 1er janvier 2019, des citoyens ont découvert le corps d'un jeune âgé de près de 21 ans, pendu à l'aide d'une corde à un arbre, tout près d'un vieux cimetière au niveau de la cité" Lalla Abdia" sur les hauteurs de la ville de Tiaret, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources sécuritaires. Les sources ajoutent que le corps a été transféré en urgence aux services de la médecine légale de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret et une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire relevant de la sûreté de Tiaret, territorialement compétente et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire qui vient de semer un véritable climat d’inquiétude au sein de la population de cette cité qui vient de se heurter à une mauvaise information en début de cette nouvelle année.