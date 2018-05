TIARET : Découverte d’un corps sans vie à Sidi Bakhti

Une personne âgée de 26 ans résidente à la localité d 'Ain-Beida" a été retrouvée morte ce dimanche, non loin de la localité située à quelque 4 km du chef-lieu de commune de Sidi-Bakhti distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 57 km, par un citoyen qui a vite fait d’informer les services de la gendarmerie nationale de la brigade de la commune cités qui se sont déplacés sur les lieux. La victime et selon une source hospitalière portait des blessures profondes sur la tête et lesquelles étaient visiblement remarquables tout à signaler que selon une source responsable, les traces de violence sont fortement visibles sur sa tête et pour d’amples informations, le journal "Réflexion" a contacté une source sécuritaire qui l’a informé qu’une enquête approfondie est en cours, le temps où les citoyens se partagent les spéculations les plus folles et parmi elles ,une synthèse plausible sachant que la victime est réputé d être un adepte des boissons alcoolisées et en état d’ivresse, il a été fauché par un chauffard qui a pris la fuite la nuit aidant et c’est sur ce mobile que l enquête a fait les premières assises. Nous y reviendrons. Le corps de la victime se trouve toujours au niveau de la médecine légale suite à l’ordonnance du procureur de la république près le tribunal de Frenda.