TIARET : Découverte d'un cas de coronavirus au service d'hémodialyse

Nos sources ajoutent que les services de la DSP ont enregistré à ce jour,11 décès,76 cas confirmes ainsi que 60 cas suspects et que 123 personnes sont hospitalisés au niveau de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret. Il est utile de souligner qu'un cas de Coronavirus, a été signalé au niveau du centre d’hémodialyse "Salah Belkhoudja Nourreddine" et que tout le staff médical et administratif de cette structure ,a été mis en confinement, apprend-on de bonnes sources, qui nous indiquent que 11 personnes se sont bien rétablies et ont quitté l’hôpital ce jeudi, une information qui a semé beaucoup de satisfaction au sein de la population de la wilaya de Tiaret, estimée à plus d'un million d'habitants, repartis à travers 42 communes que recense le territoire de la wilaya et il serait de notoriété de rappeler que la wilaya de Tiaret et eu égard à sa position géographique, lequel ouvrant sur 7 wilayas, est devenu un segment de transition et à cela s'ajoute un déficit très sensible en infrastructures de santé et la preuve en est l'affectation de l’hôpital "Youssef Damerdji" à accueillir seulement les victimes du CORONAVIRUS, tout en rappelant que les autres services ont déménagé vers d'autres structures médicales ou les taches de prestations vont faire objet de dysfonctionnements "énigmatiques". Pour l'heure, les inquiétudes au niveau de la population s'affichent et se partagent avec diverses interprétations mais la certitude, c'est que les chiffres imposent un autre sens de communication.