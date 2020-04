TIARET : Découverte d'un branchement illicite d’électricité à Rostom Park

Les photos prises sur les lieux font le buzz sur les réseaux sociaux et les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya viennent d'ouvrir une enquête très approfondie, samedi 11 avril 2020, apprend-on auprès d'une source sécuritaire .Notre source précise que le propriétaire du parc d'attractions a été destinataire d'une convocation pour être auditionné dans une affaire d'embranchement électrique illicite. En effet, toute l'opinion publique a été choquée par la réalité des photos et même certains citoyens curieux se sont déplacés sur les lieux et ont pris des photos. L'administration de "Rostom Park" et pour s'approvisionner en énergie électrique ,n'a pas vu mieux que de faire recours à des branchements directs à partir de certains poteaux d’éclairage public, comme le confirment les photos prises. Les citoyens ont violemment dénoncé ce genre de comportement, sachant que ce Park est une fenêtre de la ville de Tiaret et que ce parc d'attractions est le seul site qui fait objet de diverses visites familiales. Pour l'heure, une enquête d'envergure est ouverte et des interrogations planent sur le rôle des brigades de contrôle relevant de l'APC et celles de Sonelgaz.