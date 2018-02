TIARET : Décès d’un octogénaire par inhalation de gaz mortel

Une personne âgée de 83 ans vivant en couple avec sa femme âgée de 80 ans et habitant la cité «2ème tranche», un quartier relevant de la commune de Sougueur, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de 26 km, a été retrouvé corps sans vie par les voisins qui ont d’urgence informé les services de protection civile et lesquels ont été appuyés par les services de police et de gendarmerie nationale et se sont déplacés sur les lieux. Selon les premiers éléments de l enquête, le décès de cette personne âgée a été du à l’inhalation de monoxyde de carbone autrement dit «le tueur silencieux», apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès d’une source relevant de la protection civile et concernant sa femme, elle a été mystérieusement épargnée de la mort. Pour rappel, c’est le cinquième décès du au monoxyde de carbone sur tout le territoire de la wilaya en l’espace de 45 jours Une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire territorialement compétents.