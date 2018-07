TIARET : Décès d’un détenu à la prison

H B, âgé de 41 ans, originaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, détenu à la prison de Tiaret et lequel était condamné à une peine de prison de 5 années et a séjourné presque deux années de la totalité de cette peine, a été retrouvé inanimé, corps sans vie, ce mardi 24 juillet 2015 par des gardiens qui ont informé le médecin et en dépit des grands efforts fournis par le staff médical de la prison, le détenu a fait l’objet d’un brusque décès du à un arrêt cardiaque, apprend en exclusivité, le journal "Réflexion" auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que le procureur de la république a ordonné une autopsie pour déterminer les vraies causes du décès .Une enquête est en cours. Pour simple rappel: En l’espace de 3 mois, c’est le deuxième détenu qui fait l’objet d’un brusque décès à la prison de Tiaret et cela en dépit des honorables prestations carcérales selon des rapports établis par des inspections officielles dépêchées par le ministère de la justice et aussi les témoignages des détenus dernièrement libérés. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital de Tiaret .