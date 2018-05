TIARET : Belkhadem et Belayat réunissent leurs partisans

Hier, le samedi 5 mai 2018, aux environs de 10h30, l’ex-SG du parti du FLN, Mr Abdelaziz Belkhadem, est arrivé à Sougueur où il a été accueilli dans une grande "khaima" de notables venus des régions de Touggourt, Ouargla, Djelfa, Bayadh. Il est à signaler que Belkhadem était accompagné de l’ex-ministre Abderrahmane Belayat ainsi que des députés FLN venus de plusieurs régions du pays. A ce titre, une rencontre a été organisée et à laquelle ont assisté des citoyens. Belkhadem a déclaré: "je ne suis pas venu en prédicateur mais seulement suite aux vœux de plusieurs notables de la région pour rappeler aux habitants notre fidélité aux principes de citoyenneté et aussi a l’engagement sincère et les principes du FLN qui nous ont réunis et c’est le pays qui hante nos âmes et cela ne ,doit aucunement être interprété comme une manœuvre politique, je suis venu en rassembleur et les enfants de la région sont derrière cette initiative’’.