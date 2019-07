TIARET : Belkacem Zaidouri, le chahid éclaireur

Belkacem Zaidouri, n'avait pas de nom de guerre, lui seul connait le secret de conserver son nom, même dans les moments les plus durs. Un homme qui est parti, et une mémoire qui revient....Né en 1902 à Brezina (El-Bayadh), Belkacem Zaidouri, a rejoint le maquis en 1955 et il était considéré comme un éclaireur des services spéciaux formés par feu Abdelhafidh Boussouf. C'est dans la zone VII qu'il activait. Il a été envoyé par les responsables de guerre à la zone VII, pour implanter les cellules de la révolution armée .En mai 1956, il était dans la région d'El-Taat(Ain-hadid),cependant un seul obstacle se dressait devant Belkacem Zaidouri: La ferme qui appartenait au colon appelé "Rouji Migra" qui posait tant de difficultés à Belkacem pour rejoindre la montagne des Moudjahidines. L'unique solution était de l'abattre en urgence. Cette opération avait coûté à Z. Belkacem, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts considérables .Le jour" venu, aux environs de 16h de l’après-midi, alors que le colon"Migra Rouji", était en train d'effectuer des visites de travail dans les champs, 3 coups de feu ont été entendus, puis 2 autres coups et à ce moment nous avons su qu'un grand événement a eu lieu, raconte un membre de sa famille. Des échos sont parvenus faisant l’objet de la mort du colon"Migra" et lequel a été abattu par un grand moudjahid. Nous étions sous le viseur des gendarmes, indique un proche qui ajoute que la gendarmerie a ouvert une enquête et m'ont interpellé. Ils m'ont giflé et m'ont confronté à un traître de la révolution qui a tout avoué...je suis resté 15 jours à la brigade de gendarmerie, précise le proche du chahid qui indique que la famille Zaidouri était partout poursuivie et a vécu un véritable calvaire. De nos temps, les casemates d'approvisionnement en denrées alimentaires et en armement existent toujours et ont été en totalité construites par le chahid éclaireur et à ce titre, 11 femmes ont été interpellées par les soldats français tout à noter que ce grand événement de la mort du colon"Migra" a été relaté par la presse française. Pendant ce temps, le chahid avait déjà implanté des cellules de "Commandos" qui ont affronté, dans le célèbre "face-à-face" de la guerre dans la montagne de "Mehboula" où 40 soldats français ont été abattus par les Moudjahidines. Pour rappel, le chahid est revenu de Brezina, en mai 1958 et pendant 10 jours, il a campé à "Oued-el-Abd" à Takhemaret, distante du chef-lieu de wilaya de près de 100 km et est revenu avec un lot de 100 paires de souliers, raconte un de ses proches qui indique que le chahid n'a pas raté une nuit sans évoquer aux moudjahidines l'esprit de révolution. Mais le pire est arrivé et ce, suite aux aveux d'un traître de la révolution, lorsqu'un grand renfort de forces coloniales ont encerclé les moudjahidines et les ont atrocement torturés et en après-midi les bombardements des avions au djebel "El-hirech", tout le douar a été anéanti. Les soldats français ont brûlé vif 16 familles, raconte d'autre part Mme Zaidouri Zineb qui ajoute": "Ces soldats m'ont emmené pour me torturer et à ce moment ,j'ai vu le corps du chahid Zaidouri Belkacem ainsi que ses frères du djihad et c’était une victoire pour nous malgré que nos maisons ont été brûlées, incendiées et démolies et larmes aux yeux, la valeureuse dame nous dira: "faites quelque chose pour ces chouhada oubliés et morts pour que l’Algérie retrouve sa dignité et son indépendance.