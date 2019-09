TIARET : Arrestation des 3 agresseurs d'un taxi "clandestin"

En un temps record et grâce au numéro vert, le 10/55,la voiture de marque "Dacia Logan" , un montant de 20.000 dinars ,un téléphone mobile , ainsi que tous les papiers relatifs à la voiture dont a été délesté un jeune, qui a affecté sa voiture pour le transport des individus(clandestin),ont été récupérés, apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que 3 jeunes ,âgés d'une vingtaine d’années, ont supplié ce "clandestin" de les emmener vers un lieu indiqué et une fois arrivés devant la porte principale du grand cimetière de la ville, ils ont brandi des couteaux et l'ont agressé à coups de poings et l'ont tabassé puis l'ont délesté de sa voiture, indique notre source qui précise qu’après avoir dressé des barrages au niveau des sorties de la ville et après des investigations avancées, le lieu de localisation de la voiture a été repéré et sitôt informés, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Tiaret, ont quadrillé la voiture ,à bord de laquelle se trouvait un élément de la bande qui n'a pas tardé à identifier ses acolytes ,lesquels ont été vite arrêtés. Ces 3 jeunes se trouvent actuellement au niveau du bureau du magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces 3 jeunes comptaient vendre cette voiture au marché hebdomadaire puis s'acheter "un bouti"(barque) pour rejoindre, en harraga l'autre rive...mais d'autres vents ont bien soufflé.