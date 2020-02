TIARET : Arrestation de 5 personnes en possession de pièces archéologiques de haute valeur

Les éléments de la gendarmerie nationale, lors d'un barrage dressé, ont saisi un important lot de pièces archéologiques de valeur ainsi que d'autres pièces en or, et également des anciens bijoux, dont le total serait 18 pièces antiquaires, apprend-on auprès du commandant du groupement territorial de la wilaya de Tiaret, ,Mr Rabah Karmi. Ce dernier ajoute que ces pièces archéologiques composées d’émeraudes, de pièces en argent de l’ère de Napoléon et du Sultan Mohamed Khan, ainsi qu'un objet d'art, illustré d’une corne d’éléphant en ivoire, bien sculptée pèsent 3 kg et 5 pierres précieuses. Ce grand lot de pièces d'antiquité et archéologique a été trouvé chez 5 personnes qui ont été arrêtées, lesquelles avaient l'intention de le revendre aux commerçants de pièces d’antiquité, indique notre source. Dans le même contexte, notre source nous apprend qu'une quantité de 273 grammes de cocaïne a été saisie et que 72 affaires relatives à la drogue ont été traitées et 111 personnes ont été arrêtées avec la saisie de 20 kg de kif traité,1723 comprimés psychotropes et 29.575 unités de boissons alcoolisées . A cela, s’ajoutent les saisies de 45 fusils de chasse,24 fusils de fabrication artisanale, des cartouches et plusieurs munitions, soit au total de 39 affaires liées à ce genre d'activité.