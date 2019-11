TIARET : Arrestation de 3 voleurs de cheptel à Serguine

Aux environs de 3h, de ce lundi 11 novembre 2019, les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de la commune de Serguine, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, lors d'une patrouille nocturne motorisée, ont pu arrêter et démanteler un réseau composé de 4 personnes, spécialisé dans le vol de cheptel apprend-on, en exclusivité auprès d'une source sécuritaire. La source ajoute qu'aux environs de 3h du matin, les gendarmes ont vu un groupe de personnes guidant un cheptel de moutons, et en les surveillant de loin, ils ont (les gendarmes) aperçu un camion qui attendait ce groupe tout prés d'un garage d'où ont été volés les moutons. Tout à signaler que ce réseau de voleurs a saisi une opportunité eu égard aux intempéries qui sévissaient sur les lieux et en ce moment, les gendarmes ont quadrillé le lieu et malgré que le chauffeur du camion a tenté s'enfuir, la vigilance des gendarmes qui dans une opération spectaculaire ont arrêté 3 éléments de la bande, et un quatrième serait en fuite et activement recherché par les gendarmes territorialement compétents. Notons que le chauffeur est originaire de la ville de Tissemsilt, précise notre source. Au cours de l’opération, les gendarmes ont récupéré tout le cheptel volé, et dont le nombre est estimé à 29 moutons. Actuellement, les 3 membres de ce réseau spécialisé en vol de cheptel se trouvent au niveau de la brigade de gendarmerie nationale de Serguine. Ils seront présentés prochainement par devant le tribunal de K'sar-Chellala.