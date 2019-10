TIARET : Arrestation de 3 courtiers et saisie de 40 quintaux de blé tendre

Le contrôle de l'affiliation et des identités ainsi que la marchandise transportée ont mené à beaucoup de suspicion et plus particulièrement, la marchandise, repère de doutes inexplicables. A cet effet, une toute petite fouille, a fait débusquer le pot-aux-roses et une quantité de 40 quintaux de blé tendre a été saisie, tout à signaler que les 3 chauffeurs des camions ont été arrêtés et conduits au siège de la brigade de gendarmerie nationale de Mahdia, territorialement compétents, en notant que les griefs retenus contre ces 3 personnes, en sont l'absence de justification de cette activité commerciale, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par la cellule d'information et de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret. Dans le même contexte, une source sécuritaire responsable nous a informé que des enquêtes sont toujours en cours et ciblent les barons du "Jumbo" (blé de l'importation) qui ont fait main basse et ont été des mobiles directs à l’incarcération de plusieurs cadres, employés, agents de sécurité et courtiers des C.C.L.S de Mahdia, Frenda, Tiaret, comme nous l'avons rapporté dans nos éditions antérieures.