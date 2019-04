TIARET : 86 migrants subsahariens reconduits aux frontières

Le journal «Réflexion" vient d'apprendre auprès de sources sécuritaires, que 86 migrants clandestins dont des familles et qui sont originaires de plusieurs pays (Gambie, Cameroun, Sénégal, Niger...etc.,) ont été escortés par des brigades spécialisées, relevant de la gendarmerie nationale et refoulés vers les frontières à partir de la wilaya de Laghouat. Nos sources indiquent que ce grand convoi est composé de 2 vagues qui ont été arrêtées à Oran, Mascara et Tiaret et dont le nombre total serait de l'ordre de 86 personnes de 17 nationalités africaines et lesquels ont rejoint les villes algériennes clandestinement et ne possèdent aucune documentation justifiant leur séjour. Dans le même contexte, plusieurs autres migrants africains se sont embauchés dans la main d'oeuvre au niveau des projets de construction en cours de réalisation et d'autres ont préféré rejoindre les champs d'agriculture, cependant 50% des ces migrants clandestins survivent à partir de la mendicité qu'ils exercent à longueur de journée.