TIARET : 85 kg de kif saisis à la forêt de Gaada

Quelque 85 kg de kif traité ont été retrouvés dans la forêt dense de "Gaada" à un jet de pierres de la commune d'Ain-Hadid", distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 80 km. En effet, ajoute notre source, c'est lors d'une opération de ratissage routinière au niveau de l'axe routier reliant la commune de Rosfa à la commune d'Ain-Hadid et plus précieusement dans le maquis forestier très dense et qui auparavant était un havre de paix des groupes terroristes que plusieurs cartons et colis ont été découverts par les militaires relevant du secteur opérationnel de Tiaret en collaboration avec les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d'Ain-Hadid. Ces cartons, apprend-on de la même source, étaient bourrés de kif traité emballés dans des colis et la quantité globale a été estimée à 85 kg tout à signaler que ces colis ont été dissimulés sous des branches d'arbres. Pour rappel, ce chemin routier mitoyen de cette forêt dense est très prisé par les fraudeurs, les trabendistes et autres, eu égard à l'isolement et une population occupant des zones disparates. Une enquête est en cours et est menée par les gendarmes d'Ain-Hadid, territorialement compétents.