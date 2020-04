TIARET : 70000 familles démunies bénéficieront de 6000 dinars pour le Ramadan

Les services de la direction de l'action sociale de la wilaya de Tiaret ont recensé sur logiciel bien sécurisé ,70.000 familles, reparties sur tout le territoire de la wilaya. Notre interlocuteur nous a fait part aussi de la prise en charge de 22 S.D.F et sans abris ,soit 5 femmes,6 enfants et 11 hommes et dans le même contexte, les services de la direction sociale, en collaboration avec le collectif des associations à caractère social de la commune de Sougueur, à 26 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, ont distribué 1000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses et de même, au niveau de la commune de Rahouia,45 familles démunies ont bénéficié de colis alimentaires, illustres par des denrées alimentaires de première nécessité, précise notre interlocuteur. Pour rappel, le directeur de l'action sociale, nous a confirmé qu'il n y aura plus recours aux opérations du "couffin de Ramadan" et ce en préservation de la dignité des familles et nous avons opté pour le versement d'un montant de 6.000 dinars dans les comptes de ces 70.000 familles bien recensées et figurantes dans notre logiciel, parfaitement immunisé de toutes menaces possibles.