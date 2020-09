TIARET : 700 policiers pour sécuriser le Baccalauréat

La sûreté de wilaya de Tiaret, vient de mobiliser 700 policiers, pour sécuriser les épreuves du baccalauréat, prévues du 13 au 17 septembre, à travers tout le territoire de la wilaya, relevant de sa compétence territoriale, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication de la sûreté de wilaya. Le communiqué précise que ces 700 policiers sont répartis sur 53 centres d’examen et 2 autres centres réquisitionnés pour la collecte des sujets et correction. Ces policiers, et dans un cadre de proximité ont été affectés à veiller à la sécurité des candidats, ainsi que la surveillance des périmètres de sécurité, en notant que les services de communication en compagnie de psychologues, ont été désignés à mener des campagnes de sensibilisation, pour satisfaire les mesures de prévention durant cette période qui connaît une légère propagation de la Covid 19 et c'est à travers les ondes de la Radio FM de Tiaret que des émissions ont été diffusées, lit-on toujours dans le communiqué de presse.