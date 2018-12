TIARET : 7 individus dont 1 mineure, arrêtés pour prostitution

Agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie nationale relevant du commandement de la compagnie de Tiaret et aux environs de 18 heures ,se sont dirigés vers la cité"Hamdani Adda" et plus précisément vers une habitation suspecte et ce, après une perquisition dûment signée par le procureur de la république, près le tribunal de Tiaret, tout en signalant que ces gendarmes étaient appuyés par des chiens dressés et qu'ils ont pris en flagrant délit de prostitution 7 personnes dont 3 femmes dont une mineure . Ces personnes étaient en possession de 23 grammes de kif traité, quelques 48 bouteilles de boissons alcoolisées, 12 poignards, 3 épées, et 5 appareils de téléphonie mobile, lit-on dans le communiqué de presse adressé à notre rédaction, hier lundi 24 décembre 2018, par la cellule de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret qui indique que l’enquête est menée actuellement par les éléments de la brigade de recherches relevant de la dite compagnie et que les 7 personnes arrêtées comparaîtront très prochainement devant le procureur de la république, près le tribunal de Tiaret.