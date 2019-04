TIARET : 7 ans de prison ferme pour un dealer

Le magistrat instructeur, près le tribunal de Tiaret et lors d'une audience directe , a condamné le dénommé B.A, âgé de 35 ans, à une peine de 7 ans de prison ferme, ainsi qu'une amende de 300 millions de centimes, apprend-on auprès de la responsable de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret, qui ajoute, qu’agissant sur informations, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire, ont arrêté le mis en cause et une perquisition de son habitation, dûment signée par le procureur de la république, près le tribunal de Tiaret, a permis la découverte de 4 plaquettes de kif traité dont la quantité a été estimée à 16,8 grammes de kif traité, et lesquelles plaquettes étaient enfouies dans des trous de la clôture de son habitation ,tout à signaler qu'un montant de 1900 dinars, considéré comme recettes de ventes de kif traité, était en sa possession lors de sa fouille, précise la même source.