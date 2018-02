TIARET : 6 blessés dans l’explosion d’une bouteille de gaz

En effet, des citoyens sont accourus vers le logement où a eu lieu l’explosion accompagnés des éléments de la protection civile et ceux de la gendarmerie nationale et ont évacué d’urgence les blessés vers les urgences de l’hôpital "Ibn-Sina" de Frenda, à quelque 17 km du chef-lieu de commune Ain-Hadid distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend "Réflexion" en exclusivité auprès d’une source sécuritaire qui ajoute que 4 femmes et 2 hommes ont fait l’objet de brûlures du 1 er et 2ème degrés et qu’elles sont gardées actuellement sous observation médicale et nous indique que les petits enfants sont toujours sous le choc. En dépit des campagnes de sensibilisation, on assiste à un véritable phénomène causé par l’explosion des bouteilles de gaz butane comme cela s’est produit la semaine passée a la commune de Sidi-Abdelghani relevant de la daïra de Sougueur où toute une chambre de l’appartement a été totalement incendiée sans pertes humains. Pour rappel, la brigade de gendarmerie nationale de la commune d Ain-Hadid a ouvert une enquête pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.