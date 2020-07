TIARET : 55 personnes écrouées en juin

Une baisse très sensible du taux de criminalité en milieu urbain, vient d'être constatée, comparativement aux mois écoulés et ce grâce à la vigilance des services de la PJ et aussi à l'étroite collaboration des services de renseignements généraux et dans un contexte, peu plausible, celui de l'impact des périodes de confinement de la population où une hausse de contagion, dont les teneurs demeurent toujours "inexplicables», a eu son lot de réticences dans les milieux de criminalité. En effet, notre rédaction, a été destinatrice d'un communiqué de presse émanant de la sûreté de wilaya de Tiaret, qui vient de rendre public le bilan des activités de la PJ du mois de juin écoulé. Ce bilan fait état de 259 affaires et 'interpellation de 300 personnes dont 55 placées sous mandat de dépôt. A ce titre, l’on enregistre, dans le volet des atteintes aux personnes, 94 affaires traitées, avec l'interpellation de 112 personnes dont 7 ont été mises sous mandat de dépôt et 40 autres ont été citées à comparaître devant le tribunal. Concernant les atteintes aux biens et aux propriétés, le bilan reflète 79 affaires et l'interpellation de 56 personnes dont 9 ont été écrouées. Le crime électronique, a eu sa part dans les activités de la PJ qui a traité 4 affaires et interpellé 7 personnes ayant bénéficié de liberté provisoire. S’agissant des activités de la brigade économique et financière, l’on recense 21 affaires et l'interpellation de 24 personnes dont 3 ont été écrouées. Les affaires relatives à la drogue, font état de 28 affaires et l'interpellation de 42 personnes dont 20 ont été placées sous mandat de dépôt. Enfin, il est à rappeler que la PJ a saisi 4.537unités de boissons alcoolisées et arrêté 3 personnes. S'agissant des affaires de troubles à l'ordre public, l’on enregistre 23 affaires et l'interpellation de 49 personnes dont 16 ont été placées sous mandat de dépôt, lit-on toujours dans le communiqué adressé à notre rédaction.