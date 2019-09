TIARET : 5 morts dont 3 enfants dans une collision

Ce mardi, a été très sanglant et plusieurs familles ont été endeuillées suite à un tragique accident de circulation ,illustré par une collision de 3 voitures et un camion à l’entrée de la localité de Tasslemt relevant de la commune de Sebaine apprend-on auprès d'une source hospitalière qui ajoute que 5 morts dont 3 enfants ont été admis au service de médecine légale, tout à noter que 8 autres blessés sont actuellement sous étroite surveillance et sont sérieusement pris en charge ,eu égard à la gravité de leurs blessures. Notre source prise qu'une enquête d'envergure est menée par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents et relevant de la brigade implantée à Sebaine distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 42 km et que le lieu de l'accident se trouve sur la RN14, qui connait un grand trafic routier et le plus remarquable dans cet événement, c'est ce grand élan de solidarité déployé par les citoyens de cette localité, venus porter secours à ces familles victimes d'accident.